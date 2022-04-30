Министр юстиции Украины рассказал, как будут наказаны российские военные преступники

Министр юстиции Украины Денис Малюска заявил, что россиянам, виновным в военных преступлениях в Украине, не поможет дипломатическая защита, они все равно будут наказаны:

"Если это украинский суд будет выносить приговор, инструмент поиска таких людей будет в том числе Интерпол.

Если это приговоры, которые будут выноситься МКС, то здесь еще интереснее история, потому что его юрисдикцию поддерживает большинство стран мира. И большинство стран мира не будет учитывать даже дипломатическую защиту, например, Владимира Путина или его окружения, если они попадут на территорию страны, признающей юрисдикцию МКС.

Безусловно, полноценный запуск этих механизмов и первые приговоры – это займет минимум год-полтора-два. Потому что, естественно, всегда международные юрисдикции были медленными, и это очень быстрые сроки для международных судов как правило – это 6-8 лет и дальше.

Вторым блоком привлечения России к ответственности является взыскание с России компенсаций за ущерб, причиненный агрессией.

Здесь также куча судов, которые готовы выносить решения против РФ: Европейский суд по правам человека, арбитражи, отдельная комиссия, которую мы будем создавать по новому международному договору, обеспечивающему доступ к территории РФ. Но схожая ситуация с уголовными судами, в уголовных нужно поймать кого-нибудь, чтобы в тюрьму отправить, в гражданских судах – надо найти российские деньги, которые можно забрать.

Так же, речь идет не о месяцах, а о процессах на год, два, иногда и больше, но путь ясен и результат так же будет достигнут", – сказал министр юстиции.