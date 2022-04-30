На россии горит Сахалинская электростанция. Ее ввели в эксплуатацию в 2019-м
Перед этим слышали «хлопок»
На Сахалине горит ГРЭС-2. Пожар произошел в турбинном отделении. По сообщениям российских СМИ, пострадавших нет, технологический процесс остановлен.
Примечательно, что жители острова сообщают в сети, что сначала они услышали "хлопок". Взрыв произошел около 12:00 30 апреля в селе Ильинском, что на Сахалине. Впоследствии стало известно, что вспыхнул второй блок ГРЭС-2.
Сахалинская ГРЭС-2 одна из самых молодых электростанций на россии, она была введена в эксплуатацию в ноябре 2019 года.
Отметим, что в последнее время на россии практически ни дня не проходит без масштабного пожара. Горят нефтебазы, военкоматы, заводы и даже научно-исследовательские институты.
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