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  3. На россии горит Сахалинская электростанция. Ее ввели в эксплуатацию в 2019-м
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На россии горит Сахалинская электростанция. Ее ввели в эксплуатацию в 2019-м

Общие новости
(2 голосов)

Перед этим слышали «хлопок»

На россии горит Сахалинская электростанция. Ее ввели в эксплуатацию в 2019-м

Новина українською

На Сахалине горит ГРЭС-2. Пожар произошел в турбинном отделении. По сообщениям российских СМИ, пострадавших нет, технологический процесс остановлен.

Примечательно, что жители острова сообщают в сети, что сначала они услышали "хлопок". Взрыв произошел около 12:00 30 апреля в селе Ильинском, что на Сахалине. Впоследствии стало известно, что вспыхнул второй блок ГРЭС-2.

Сахалинская ГРЭС-2 одна из самых молодых электростанций на россии, она была введена в эксплуатацию в ноябре 2019 года.

Отметим, что в последнее время на россии практически ни дня не проходит без масштабного пожара. Горят нефтебазы, военкоматы, заводы и даже научно-исследовательские институты.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Extrim4ik (Extreme)
30.04.2022 в 09:55
И в Донецке вчера горело, только нефтебаза или что-то такое. Оттуда жители - подтвердили
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