На россии горит Сахалинская электростанция. Ее ввели в эксплуатацию в 2019-м

На Сахалине горит ГРЭС-2. Пожар произошел в турбинном отделении. По сообщениям российских СМИ, пострадавших нет, технологический процесс остановлен.

Примечательно, что жители острова сообщают в сети, что сначала они услышали "хлопок". Взрыв произошел около 12:00 30 апреля в селе Ильинском, что на Сахалине. Впоследствии стало известно, что вспыхнул второй блок ГРЭС-2.

Сахалинская ГРЭС-2 одна из самых молодых электростанций на россии, она была введена в эксплуатацию в ноябре 2019 года.

Отметим, что в последнее время на россии практически ни дня не проходит без масштабного пожара. Горят нефтебазы, военкоматы, заводы и даже научно-исследовательские институты.