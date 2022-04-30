Могут привлечь внимание спецслужб рф. Госдеп призвал граждан США не ездить в Украину

В пятницу, 29 апреля стало известно о гибели первого американца в войне за Украину. 22-летний бывший морпех Вилли Кэнсел работал на частную военную компанию, которая сотрудничала с украинскими властями. У него остались молодая жена и семимесячный сын.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выразила соболезнования семье Кэнсела и предостерегла американцев от поездок в Украину и участия в боевых действиях.

"Мы знаем, что американцы ищут способы помочь, и в сообщениях об этом человеке говорилось, что он ветеран. У него был ребенок. Я полагаю, это очень страстный молодой человек. Мы знаем, что люди хотят помочь, но мы призываем американцев найти другие способы сделать это… Вместо того чтобы ехать в Украину воевать", - говорит она.

Госдепартамент США по этому случаю выпустил пресс-релиз, в котором говорится следующее: