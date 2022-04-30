  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Есть тысяча танков! Новые данные Генштаба ВСУ о потерях россиян в войне с Украиной
В тренде

Есть тысяча танков! Новые данные Генштаба ВСУ о потерях россиян в войне с Украиной

Общие новости
(1 голосов)

Скоро будет 200 самолетов

Есть тысяча танков! Новые данные Генштаба ВСУ о потерях россиян в войне с Украиной

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опубликовал новые данные об общих боевых потерях россиян в период с 24 февраля по 30 апреля.

За 65 дней войны армия россии уже потеряла 23200 солдат, за пятницу ВСУ ликвидировали 200 человек. Также отмечаем, что Украинская Армия пересекла символическую отметку в тысячу уничтоженных российских танков. За минувшие сутки прибавилось 22 единицы.

Потери россиян в технике:

  • танков ‒ 1008 (+22) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 2445 (+27) ед,
  • артиллерийских систем – 436 (+1) ед,
  • РСЗО - 151 (+0) ед,
  • средства ПВО - 77 (+4) ед,
  • самолетов – 190 (+1) ед,
  • вертолетов – 155 (+0) ед,
  • автомобильной техники - 1701 (+6) ед,
  • корабли /катера - 8(+0) ед,
  • цистерн с ГСМ – 76 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 232 (+4),
  • специальная техника - 32(+1),
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4 (+0).

Генштаб отмечает, что самые большие потери россиян в пятницу, 29 апреля, наблюдались на Изюмском направлении.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде