Есть тысяча танков! Новые данные Генштаба ВСУ о потерях россиян в войне с Украиной
Скоро будет 200 самолетов
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опубликовал новые данные об общих боевых потерях россиян в период с 24 февраля по 30 апреля.
За 65 дней войны армия россии уже потеряла 23200 солдат, за пятницу ВСУ ликвидировали 200 человек. Также отмечаем, что Украинская Армия пересекла символическую отметку в тысячу уничтоженных российских танков. За минувшие сутки прибавилось 22 единицы.
Потери россиян в технике:
- танков ‒ 1008 (+22) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 2445 (+27) ед,
- артиллерийских систем – 436 (+1) ед,
- РСЗО - 151 (+0) ед,
- средства ПВО - 77 (+4) ед,
- самолетов – 190 (+1) ед,
- вертолетов – 155 (+0) ед,
- автомобильной техники - 1701 (+6) ед,
- корабли /катера - 8(+0) ед,
- цистерн с ГСМ – 76 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 232 (+4),
- специальная техника - 32(+1),
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4 (+0).
Генштаб отмечает, что самые большие потери россиян в пятницу, 29 апреля, наблюдались на Изюмском направлении.
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