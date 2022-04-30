Есть тысяча танков! Новые данные Генштаба ВСУ о потерях россиян в войне с Украиной

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины опубликовал новые данные об общих боевых потерях россиян в период с 24 февраля по 30 апреля.

За 65 дней войны армия россии уже потеряла 23200 солдат, за пятницу ВСУ ликвидировали 200 человек. Также отмечаем, что Украинская Армия пересекла символическую отметку в тысячу уничтоженных российских танков. За минувшие сутки прибавилось 22 единицы.

Потери россиян в технике:

танков ‒ 1008 (+22) ед,

боевых бронированных машин ‒ 2445 (+27) ед,

артиллерийских систем – 436 (+1) ед,

РСЗО - 151 (+0) ед,

средства ПВО - 77 (+4) ед,

самолетов – 190 (+1) ед,

вертолетов – 155 (+0) ед,

автомобильной техники - 1701 (+6) ед,

корабли /катера - 8(+0) ед,

цистерн с ГСМ – 76 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 232 (+4),

специальная техника - 32(+1),

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4 (+0).

Генштаб отмечает, что самые большие потери россиян в пятницу, 29 апреля, наблюдались на Изюмском направлении.