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МАГАТЭ: россия пытается установить контроль над всеми процессами на Запорожской АЭС

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Оккупанты продолжают нарушать все возможные и невозможные правила и законы

МАГАТЭ: россия пытается установить контроль над всеми процессами на Запорожской АЭС

Фото: Энергоатом / Автор неизвестен

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Представители российского Росатома требуют ежедневные отчеты от руководства Запорожской АЭС о "конфиденциальных вопросах" относительно функционирования атомной электростанции. Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ.

Как известно, Росэнергоатом направил на ЗАЭС группу из восьми специалистов-ядерщиков. Российские захватчики требуют от работников АЭС отчеты, связанные с администрированием и управлением, техническим обслуживанием и ремонтом, охраной и контролем доступа, а также обращением с ядерным топливом.

В МАГАТЭ подчеркнули, что ситуация на ЗАЭС по-прежнему остается сложной и требует постоянного внимания из-за присутствия российских сил и персонала Росатома на объекте во время его эксплуатации.

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В статье: война с Россией ЗАЭС
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Источник:
МАГАТЕ

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