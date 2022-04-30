МАГАТЭ: россия пытается установить контроль над всеми процессами на Запорожской АЭС
Оккупанты продолжают нарушать все возможные и невозможные правила и законы
Фото: Энергоатом / Автор неизвестен
Представители российского Росатома требуют ежедневные отчеты от руководства Запорожской АЭС о "конфиденциальных вопросах" относительно функционирования атомной электростанции. Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ.
Как известно, Росэнергоатом направил на ЗАЭС группу из восьми специалистов-ядерщиков. Российские захватчики требуют от работников АЭС отчеты, связанные с администрированием и управлением, техническим обслуживанием и ремонтом, охраной и контролем доступа, а также обращением с ядерным топливом.
В МАГАТЭ подчеркнули, что ситуация на ЗАЭС по-прежнему остается сложной и требует постоянного внимания из-за присутствия российских сил и персонала Росатома на объекте во время его эксплуатации.
Популярное сейчас
- Одно очко до чемпионства. Реал Мадрид - Эспаньол. Анонс и прогноз матча Примеры на 30.04.2022
- Довбик может переехать в Серию А
- Россиянин говорил о выполненном на 5 с плюсом задании, когда в него прилетел снаряд – ВИДЕО
- Под Чернобаевкой произошла перестрелка между бурятами и чеченцами
- Украинская находчивость! Остатки российских бомб всегда можно использовать в качестве мангала. ФОТО
- Голливудский актер приехал во Львов, где спит на улице, ночует в бомбоубежищах и помогает людям