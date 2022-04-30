МАГАТЭ: россия пытается установить контроль над всеми процессами на Запорожской АЭС

Представители российского Росатома требуют ежедневные отчеты от руководства Запорожской АЭС о "конфиденциальных вопросах" относительно функционирования атомной электростанции. Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ.

Как известно, Росэнергоатом направил на ЗАЭС группу из восьми специалистов-ядерщиков. Российские захватчики требуют от работников АЭС отчеты, связанные с администрированием и управлением, техническим обслуживанием и ремонтом, охраной и контролем доступа, а также обращением с ядерным топливом.

В МАГАТЭ подчеркнули, что ситуация на ЗАЭС по-прежнему остается сложной и требует постоянного внимания из-за присутствия российских сил и персонала Росатома на объекте во время его эксплуатации.