Россиянин говорил о выполненном на 5 с плюсом задании, когда в него прилетел снаряд – ВИДЕО
Хорошее видео для ТикТока
Российский военнослужащий решил снять для ТикТока видео о своих героических свершениях. Он говорит на камеру, что задание выполнено на пять с плюсом, в отряде несколько раненых.
В этот момент рядом с ним раздается взрыв и оккупант падает на землю. О его дальнейшей судьбе ничего не известно. Где именно было снято видео, нет информации. Также стоит заметить, что на видео слышны традиционные для кадыровцев крики «Аллагу Акбар». Приспешники рамзана известны своей любовью к этой социальной сети. Но на этот раз что-то пошло не так.
Снято давно, но всё равно красивое https://t.co/jAFrj189Oe #архив #роа #RussianUkrainianWar pic.twitter.com/KwSJXSO2Wk— Necro Mancer (@666_mancer) April 29, 2022
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