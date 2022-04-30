  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Россиянин говорил о выполненном на 5 с плюсом задании, когда в него прилетел снаряд – ВИДЕО
В тренде

Россиянин говорил о выполненном на 5 с плюсом задании, когда в него прилетел снаряд – ВИДЕО

Общие новости
(1 голосов)

Хорошее видео для ТикТока

Россиянин говорил о выполненном на 5 с плюсом задании, когда в него прилетел снаряд – ВИДЕО

Новина українською

Российский военнослужащий решил снять для ТикТока видео о своих героических свершениях. Он говорит на камеру, что задание выполнено на пять с плюсом, в отряде несколько раненых.

В этот момент рядом с ним раздается взрыв и оккупант падает на землю. О его дальнейшей судьбе ничего не известно. Где именно было снято видео, нет информации. Также стоит заметить, что на видео слышны традиционные для кадыровцев крики «Аллагу Акбар». Приспешники рамзана известны своей любовью к этой социальной сети. Но на этот раз что-то пошло не так.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде