Оккупанты могут совершать провокации, одевшись в форму ВСУ, - Гайдай
Россияне захватили "пиксель" наших военных
Фото: Луганська ОДА (ОВА)
В Луганской области российские оккупанты в форме украинских военных могут совершать различные провокации, в том числе убивать мирное население, чтобы обвинить в этом ВСУ. Об этом сообщил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"У нас есть подтвержденная информация на 100%, что они нашли несколько контейнеров с одеждой наших военных. Ну а дальше, как они уже будут использовать…
Но, к сожалению, мы не можем заранее там сказать, на какие провокации они уже готовы пойти. Потому что чего только мы еще не видели в Луганской области за время российской агрессии", - сказал Гайдай.
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