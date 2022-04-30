Оккупанты могут совершать провокации, одевшись в форму ВСУ, - Гайдай

В Луганской области российские оккупанты в форме украинских военных могут совершать различные провокации, в том числе убивать мирное население, чтобы обвинить в этом ВСУ. Об этом сообщил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"У нас есть подтвержденная информация на 100%, что они нашли несколько контейнеров с одеждой наших военных. Ну а дальше, как они уже будут использовать…

Но, к сожалению, мы не можем заранее там сказать, на какие провокации они уже готовы пойти. Потому что чего только мы еще не видели в Луганской области за время российской агрессии", - сказал Гайдай.