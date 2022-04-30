В Минобороны Украины призвали блоггеров не публиковать результаты операций ВСУ

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр призвала блоггеров и СМИ не обнародовать результаты военных до того, как это сделает Генеральный штаб ВСУ. Почему это важно, она объяснила на примере населенного пункта Руськая Лозовая Харьковской области. Информацию об его освобождении в пятницу первым распространил известный блоггер Денис Казанский.

«Не нужно писать об освобожденных селах или городах до обнародования этой информации Минобороны или ВСУ. Почему? потому что враг после ваших публикаций начинает их снова атаковать. Враг чувствителен к публичности. После победы объясню причины.

Когда ВСУ надежно закрепится на рубеже – от вас никто не будет это скрывать. Сразу будет официально уведомлено. У нас уже были эти досадные инциденты, когда освобождали Киевскую область. Тогда мы официально занимали сдержанную позицию, потому что командованию операцией нужна была тишина по поводу продвижения наших войск вперед.

Все, что мы публично говорим, направлено на выполнение оборонного замысла. Но даже под моими видео небезразличные люди и добровольцы писали в комментах - «почему же Маляр умалчивает, что такое село уже наше?». Отвечаю – потому что нашим ВСУ так нужно – чтобы во время военной операции была информационная тишина.

Вчера снова произошел показательный случай вредной для обороны публичности. Известный блоггер днем ​​обнародовал информацию об освобождении села Русская Лозовая в Харьковской области. И в этом же посту обнародовал еще две вещи, которые не нужно было публично писать. Информация мгновенно приобрела масштабную огласку, на нас просто посыпались запросы и нам пришлось ее подтверждать.

А вечером там началось обострение. Враг активизировался. И по состоянию на сейчас там 1 погибший и 12 раненых. Вот такова стоимость поста и лайков.

Да, эту информацию вам могут предоставлять знакомые военные прямо с передовой, но право ее публично распространять принадлежит Генштабу и Минобороны. Ибо эта информация является частью военной операции. Не надо все, что вы знаете писать в соцсетях.

Наше общество взрослое и эмоционально зрелое. Хорошо знает и понимает, что такое война. Не нужно бесконечно искать поводы для новостей о победах. Имейте терпение. И дайте спокойно поработать ВСУ. Мы победим, но на это нужно время и терпение», говорится в сообщении Маляр.