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Российское ПВО едва не попала в нефтебазу в Брянской области - ВИДЕО

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А потом говорили бы об украинском следе… Хотя и так говорят

Российское ПВО едва не попала в нефтебазу в Брянской области - ВИДЕО

Новина українською

Министерство нападения россии и пропагандистские СМИ уже два месяца сообщают о том, что авиация Украины уничтожена, армия рф господствует в украинском небе.

Но те же российские СМИ со ссылкой на местные власти снова и снова публикуют новости об атаках на объекты инфраструктуры в приграничных с Украиной областях с помощью авиатехники.

В ночь на субботу, 30 апреля, произошел очередной эпизод, который едва не привел к очередному масштабному пожару.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что «российское ПВО не допустило проникновение украинского самолета на территорию области, два снаряда попали по населенному пункту Жеча».

По его словам, взрывная волна повредила обшивку технологических построек нефтеналивного срока.

Интересно, что в сети публикуют видео воронки на нефтебазе. Ракета с российской ПВО упала в нескольких десятках метров от большого резервуара с нефтью. Еще чуть-чуть, и было бы прямое попадание, только не в самолет.

Напомним, в ночь на 26 апреля произошел масштабный пожар на нефтебазе нефтепровода Дружба в Брянской области. По видео, опубликованном в СМИ, заметно, что пожар начался по прилету в базу «неопределенных объектов».

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В статье: война с Россией
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