"Два месяца люди просто ждут конца, ждут ВСУ". Детский тренер рассказал о жизни на оккупированной Херсонщине

По просьбе UA-Футбол тренер детской футбольной команды из Херсоншины рассказал о жизни региона в оккупации. Имя и фамилию наставника мы не называем, учитывая продолжающиеся репрессии в регионе, но сразу же после после победы украинских сил на юге подпишем материал.

Мы не ждали войны. Мы были на карантине, а 24 февраля планировали выйти на первую тренировку после него. Но утром проснулись от взрыва: прилетело на аэродром “Чернобаевка”. Вышел на улицу, увидел, что всё горит, валит чёрный дым. Паника была поначалу. У женщин особенно. Было непонятно, что дальше, как оно будет. Многие из Херсона начали выезжать в частные дома, в сёла.

У нас тоже были мысли уезжать. Но куда ехать? На сколько? Да и опасно было. Плюс нет транспорта. Это надо искать машину, людей. А сейчас уже небезопасно выезжать.

Стрельба идёт постоянно. У нас сегодня целый день выходы и прилёты - мы уже ориентируемся, где выход или прилёт, и примерно с чего стреляют. Каждый день бухают. И много.

Боевые действия стоят на месте. Уже где-то месяц-полтора. Русские продолжают попытки прорваться на Александровку в сторону Николаева, но, насколько я понимаю, безуспешно. Пару дней назад им нормально так дали по зубам в районе Чернобаевки-Киселёвки. Поэтому немножко утихло. А сегодня опять возобновилось: продолжаются обстрелы. И, видимо, что-то тяжёлое летит в сторону Николаева, Одессы.

Поначалу все спускались в подвалы. Страшно было. Но сейчас мы понимаем, что наши ребята из ВСУ по нам стрелять не будут. Мы, скажем так, в тылу врага и сидим по домам.

Перед Херсоном поставили блок-пост. Проверяют в основном мужчин: паспорт, могут телефон. Поначалу раздевали, татуировки смотрели, атошников искали. Сейчас, бывает, ставят прямо в каком-то селе блок-пост и проверяют машины, велосипедистов останавливают, смотрят документы. У них всё под настроение: есть настроение - могут пропустить, а если нет, то начинается шмон. Русских много.

Про “референдум” я ничего не слышал. И сколько знакомых, ни у кого паспортные данные не переписывали. Слухи, понятно, ходят и о референдуме, и пугают мобилизацией мужчин. Но здесь абсолютно все проукраинские, и вряд ли у них что-то получится. А если и да, то чисто для их картинки: соберут группу актёров. Не более.

У нас телевидение российское. Где-то через неделю после оккупации они наш сигнал перекрыли и включили свои российские каналы. Но их никто не смотрит. У меня телевизор даже с розетки выключен. Есть интернет-телевидение, где работают украинские каналы. Люди получают информацию в основном через интернет.

Слава Богу, свет, газ, вода есть. Поначалу были со светом перебои. Те сёла, где продолжаются боевые действия - Александровка, Станислав, Широкая Балка, Киселёвка - там вообще катастрофа. Там по два месяца люди живут в аду.

Продукты... Я бы не сказал, что их много. У нас организовался рынок словно в 90-х: люди на машинах забирают остатки - я так понимаю, это те товары, которые еще на херсонских базах остались - и привозят на продажу. Мясо и сало по 250-260 грн. Полуторалитровая бутылка минералки стоила 10-12 грн, сейчас - 40. Очень дорого всё. Колбаса, крупы. Правда, сахар и мука чуть упали в цене. Я так понимаю, это те товары, которые у нас ещё на херсонских базах остались. Но сейчас овощи можно купить: огурцы, редис, капуста молодая - из Великих Копаней [один из крупнейших овощных рынков в Украине] подвоз есть. Есть товары и из Крыма, но их немного.

Занятий сейчас нет никаких. Каждый пытается засадить огород, у кого они есть. Никто не знает, насколько всё затянется. Все садят картошку, перец, баклажаны. Чтобы на зиму было побольше провизии и можно было что-то закатать. Второе занятие - это поиск еды. Есть заминированные поля. В той стороне, где идут боевые действия. Думаю, там минируют в сёлах. Мы, понятно, туда не ездим, потому что опасно.

Одно время невозможно было из области выбраться. Затем появилась дорога в направлении Кривого Рога. Говорили, что сначала выпускали, затем нет, но сейчас вроде бы одна дорога в этом направлении ещё осталась. Ходили слухи, что есть перевозчики, которые забирают в основном женщин с детьми и за определённую сумму предлагают вывезти. Но, опять же, нет гарантий, что ты выедешь: могут развернуть. Например, мой сосед два раза пытался выехать: с утра выезжал, к вечеру возвращался. Говорит: “Не пускают”. Разворачивают колонны и не выпускают. Раньше можно было выезжать в николаевском направлении, и многие этим пользовались. Сейчас, говорят, там уже всё закрыто и заминировано. Недавно люди пытались эвакуироваться, и всю колонну расстреляли.

Депрессивненько здесь. Два месяца люди просто уже ждут конца, ждут ВСУ. 27 апреля люди в Херсоне провели очередной мирный митинг. Но очень много выехало. Поначалу много людей на митинги приходило, сейчас намного меньше. Но выходят на митинги. Весь Херсон проукраинский. Может, где-то есть предатели, которые топят за русский мир, но их мало и они боятся выходить и никак себя не проявляют.

Когда закончится война? Хотелось бы, чтобы уже к концу лета был какой-то перелом в войне. А может и к концу этого года.

Над текстом работал Александр Рыженко