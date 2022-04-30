Шахтер собирается выпустить коллекцию NFT на платформе Binance

"Шахтер" выпустит коллекцию NFT на платформе Binance. Аукцион начнется 7 мая и продлится неделю.

Каждый из участников, предложивших самую высокую цену за NFT, получит одну из 9 футболок "Шахтера" с логотипом Football for Peace из лимитированной серии. На футболках оставят свои автографы игроки и тренеры "Шахтера".

Доходы от аукциона и реализации мистера-боксов будут переданы в фонд Shakhtar Social и Благотворительный фонд Binance. Вырученные средства будут направлены на поддержку пострадавших от войны украинцев, нуждающихся в гуманитарной помощи.