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Шахтер собирается выпустить коллекцию NFT на платформе Binance

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Для помощи пострадавшим от войны украинцам

Шахтер собирается выпустить коллекцию NFT на платформе Binance

Фото: shakhtar.com

Новина українською

"Шахтер" выпустит коллекцию NFT на платформе Binance. Аукцион начнется 7 мая и продлится неделю.

Каждый из участников, предложивших самую высокую цену за NFT, получит одну из 9 футболок "Шахтера" с логотипом Football for Peace из лимитированной серии. На футболках оставят свои автографы игроки и тренеры "Шахтера".

Доходы от аукциона и реализации мистера-боксов будут переданы в фонд Shakhtar Social и Благотворительный фонд Binance. Вырученные средства будут направлены на поддержку пострадавших от войны украинцев, нуждающихся в гуманитарной помощи.

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В статье: Шахтер (Донецк) война с Россией
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Источник:
Сайт ФК "Шахтер"

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