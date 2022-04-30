Оккупанты отменили медосмотр для "призывников" из ОРДЛО, - ГУР МО

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает, что оккупанты отменили в ОРДЛО медосмотр для "призывников".

Русские практически исчерпали ресурс для принудительной мобилизации в ОРДЛО. С целью выполнения установленных планов по снабжению "живой силы", с 20 апреля там приостановлено проведение медицинских осмотров мобилизованного личного состава.

Официальное объяснение: "в связи с нехваткой специалистов". Потенциальные "призывники" не имеют возможности получить документы, подтверждающие какие-либо проблемы со здоровьем.

Тех, кто имеет явные проблемы со здоровьем (увечье, инвалидность, тяжелые острые заболевания) или успел получить на руки необходимые документы, все равно мобилизуют, но распределяют в подразделения материально-технического обеспечения.