Оккупанты отменили медосмотр для "призывников" из ОРДЛО, - ГУР МО
Готовят очередную порцию "мяса"
ГУР
Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает, что оккупанты отменили в ОРДЛО медосмотр для "призывников".
Русские практически исчерпали ресурс для принудительной мобилизации в ОРДЛО. С целью выполнения установленных планов по снабжению "живой силы", с 20 апреля там приостановлено проведение медицинских осмотров мобилизованного личного состава.
Официальное объяснение: "в связи с нехваткой специалистов". Потенциальные "призывники" не имеют возможности получить документы, подтверждающие какие-либо проблемы со здоровьем.
Тех, кто имеет явные проблемы со здоровьем (увечье, инвалидность, тяжелые острые заболевания) или успел получить на руки необходимые документы, все равно мобилизуют, но распределяют в подразделения материально-технического обеспечения.
Популярное сейчас
- Довбик может переехать в Серию А
- Россиянин говорил о выполненном на 5 с плюсом задании, когда в него прилетел снаряд – ВИДЕО
- Одесса получила новые комплексы ПВО
- Резниченко сообщил о прилете вражеской ракеты на территорию Днепропетровской области
- Украинская находчивость! Остатки российских бомб всегда можно использовать в качестве мангала. ФОТО
- Популярный музыкант Эд Ширан выпустил клип, который был снят в Киеве. ВИДЕО