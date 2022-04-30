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Оккупанты отменили медосмотр для "призывников" из ОРДЛО, - ГУР МО

Общие новости
(1 голосов)

Готовят очередную порцию "мяса"

Оккупанты отменили медосмотр для "призывников" из ОРДЛО, - ГУР МО

ГУР

Новина українською

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает, что оккупанты отменили в ОРДЛО медосмотр для "призывников".

Русские практически исчерпали ресурс для принудительной мобилизации в ОРДЛО. С целью выполнения установленных планов по снабжению "живой силы", с 20 апреля там приостановлено проведение медицинских осмотров мобилизованного личного состава.

Официальное объяснение: "в связи с нехваткой специалистов". Потенциальные "призывники" не имеют возможности получить документы, подтверждающие какие-либо проблемы со здоровьем.

Тех, кто имеет явные проблемы со здоровьем (увечье, инвалидность, тяжелые острые заболевания) или успел получить на руки необходимые документы, все равно мобилизуют, но распределяют в подразделения материально-технического обеспечения.

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В статье: война с Россией ОРДЛО ГУР
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Источник:
ГУР МО

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Комментарии (1)
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Extrim4ik (Extreme)
30.04.2022 в 14:13
Идиотизм
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