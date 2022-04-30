Оккупанты поставили памятник ленину в Новой Каховке
Рашизм как диагноз
Українська правда
В оккупированной россиянами Новой Каховке на Херсонщине на центральной площади военные РФ устанавливают памятник революционеру владимиру ленину. Об этом сообщил вице-премьер Украины Михаил Федоров.
Пока Украина первая в мире запускает электронные паспорта, орки восстанавливают памятник ленина во временно оккупированной Новой Каховке.
Держитесь, дорогие, когда эти дикари уберутся с территории нашей страны – будет ленинопад 2.0", - написал Федоров в Телеграмме.
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Источник:Телеграм Федорова
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Комментарии (4)
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Olegyurchak (Хмельницький )
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lucky_guy
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aleks68
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С.Карпович. (Ланівці)
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