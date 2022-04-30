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Оккупанты поставили памятник ленину в Новой Каховке

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(3 голосов)

Рашизм как диагноз

Оккупанты поставили памятник ленину в Новой Каховке

Українська правда

Новина українською

В оккупированной россиянами Новой Каховке на Херсонщине на центральной площади военные РФ устанавливают памятник революционеру владимиру ленину. Об этом сообщил вице-премьер Украины Михаил Федоров.

Пока Украина первая в мире запускает электронные паспорта, орки восстанавливают памятник ленина во временно оккупированной Новой Каховке.

Держитесь, дорогие, когда эти дикари уберутся с территории нашей страны – будет ленинопад 2.0", - написал Федоров в Телеграмме.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (4)
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Olegyurchak (Хмельницький )
30.04.2022 в 16:49
Навіщо нам той рознощик сифілісу?...
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+2
0
lucky_guy
30.04.2022 в 16:53
Мне лично будет очень приятно после победы приехать домой, в родную Новую Каховку, и уже во второй раз принять участие в снесении этого мусора прошлого :)
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+1
0
aleks68
30.04.2022 в 16:34
маразм по мокшански
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+2
0
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
30.04.2022 в 15:54
Кантуженні
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+2
0

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