Оккупанты собираются выплачивать пенсии и зарплаты в Бердянске рублями

РосСМИ сообщают, что оккупированный россиянами Бердянск в Запорожской области готовится перейти на выплату пенсий и зарплат в российских рублях. Об этом сказал коллаборант, "исполняющий обязанности мэра" Бердянска Александр Сауленко.

Кроме того, по сообщению росСМИ, в городе начала работу "полиция" оккупантов, которая совместно с росгвардией патрулирует улицы.

Напомним, что Бердянск находится в полной оккупации и блокаде уже больше 30 дней.