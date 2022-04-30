Оккупанты собираются выплачивать пенсии и зарплаты в Бердянске рублями
Также начинает работать так называемая "полиция"
Getty Images / Global Images Ukraine
РосСМИ сообщают, что оккупированный россиянами Бердянск в Запорожской области готовится перейти на выплату пенсий и зарплат в российских рублях. Об этом сказал коллаборант, "исполняющий обязанности мэра" Бердянска Александр Сауленко.
Кроме того, по сообщению росСМИ, в городе начала работу "полиция" оккупантов, которая совместно с росгвардией патрулирует улицы.
Напомним, что Бердянск находится в полной оккупации и блокаде уже больше 30 дней.
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Источник:РосЗМІ
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