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Оккупанты собираются выплачивать пенсии и зарплаты в Бердянске рублями

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Также начинает работать так называемая "полиция"

Оккупанты собираются выплачивать пенсии и зарплаты в Бердянске рублями

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

РосСМИ сообщают, что оккупированный россиянами Бердянск в Запорожской области готовится перейти на выплату пенсий и зарплат в российских рублях. Об этом сказал коллаборант, "исполняющий обязанности мэра" Бердянска Александр Сауленко.

Кроме того, по сообщению росСМИ, в городе начала работу "полиция" оккупантов, которая совместно с росгвардией патрулирует улицы.

Напомним, что Бердянск находится в полной оккупации и блокаде уже больше 30 дней.

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В статье: война с Россией
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Источник:
РосЗМІ

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