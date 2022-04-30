Москаленко. Игрок Virtus.pro нарисовал на карте букву Z и получил разрыв контракта

Киберспотивная организация Virtus.prо расторгла контракт с Иваном "Pure" Москаленко. Игрок нарисовал букву Z на мини-карте во время матча по Dota 2.

Virtus.prо заявили, что "любые действия имеют последствия, независимо от того, преднамеренные они или нет".

Напомним, ранее организаторы Dota Pro Circuit 2021/2022: Season 2 для СНГ отстранили Virtus.pro от участия в турнире. BTS указали, что результат матча VP против Mind Games будет изменен - коллектив Алексея "Ainkrad" Дивеевского получит техническую победу.

Инцидент произошел на первой карте матча VP против Mind Games в рамках плей-офф DPC 2021/2022 - Иван "Pure" Москаленко нарисовал на карте знак, похожий на букву Z.

Примечательно, что другие игроки Virtus.prо сразу же закрасили фашисткий символ.