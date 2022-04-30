  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Москаленко. Игрок Virtus.pro нарисовал на карте букву Z и получил разрыв контракта
В тренде

Москаленко. Игрок Virtus.pro нарисовал на карте букву Z и получил разрыв контракта

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Также команда Virtus.prо была отстранена с турнира

Москаленко. Игрок Virtus.pro нарисовал на карте букву Z и получил разрыв контракта

Новина українською

Киберспотивная организация Virtus.prо расторгла контракт с Иваном "Pure" Москаленко. Игрок нарисовал букву Z на мини-карте во время матча по Dota 2.

Virtus.prо заявили, что "любые действия имеют последствия, независимо от того, преднамеренные они или нет".

Напомним, ранее организаторы Dota Pro Circuit 2021/2022: Season 2 для СНГ отстранили Virtus.pro от участия в турнире. BTS указали, что результат матча VP против Mind Games будет изменен - коллектив Алексея "Ainkrad" Дивеевского получит техническую победу.

Инцидент произошел на первой карте матча VP против Mind Games в рамках плей-офф DPC 2021/2022 - Иван "Pure" Москаленко нарисовал на карте знак, похожий на букву Z.

Примечательно, что другие игроки Virtus.prо сразу же закрасили фашисткий символ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: киберспорт
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
30.04.2022 в 17:13
Zачмирили.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде