ВСУ уничтожили российского подполковника, воевавшего на Донбассе еще в 2016-м

В российских социальных сетях появилось сообщение о смерти подполковника российской армии Эдуарда Дмитриева. Его похоронили в родном селе Индыгойка (Кировская область).

Сообщается, что тот погиб еще 24 апреля, когда возвращался с боевой задачи и попал в засаду. Где именно оккупант нашел свою смерть, не указывается.

В некрологе указано, что Дмитриев, закончивший танковое училище, получил звание подполковника еще в 2012 году. С 2016-го по 2019-й воевал на Донбассе, в 2018-м даже получал ранения. В его карьере также значится командировка в Сирию.

Отметим, что по состоянию на утро 30 апреля ВСУ сообщили о ликвидации 23 200 российских военнослужащих, среди которых десятки офицеров, в том числе и генералов.