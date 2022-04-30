  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ВСУ уничтожили российского подполковника, воевавшего на Донбассе еще в 2016-м
В тренде

ВСУ уничтожили российского подполковника, воевавшего на Донбассе еще в 2016-м

Общие новости
(3 голосов)

Наконец-то попадет в родную землю

ВСУ уничтожили российского подполковника, воевавшего на Донбассе еще в 2016-м

Новина українською

В российских социальных сетях появилось сообщение о смерти подполковника российской армии Эдуарда Дмитриева. Его похоронили в родном селе Индыгойка (Кировская область).

Сообщается, что тот погиб еще 24 апреля, когда возвращался с боевой задачи и попал в засаду. Где именно оккупант нашел свою смерть, не указывается.

В некрологе указано, что Дмитриев, закончивший танковое училище, получил звание подполковника еще в 2012 году. С 2016-го по 2019-й воевал на Донбассе, в 2018-м даже получал ранения. В его карьере также значится командировка в Сирию.

Отметим, что по состоянию на утро 30 апреля ВСУ сообщили о ликвидации 23 200 российских военнослужащих, среди которых десятки офицеров, в том числе и генералов.

Читайте такжеСМИ: В Украине ликвидировано более 300 офицеров рф
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде