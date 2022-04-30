Камни с неба. Украинские разведчики обнаружили, артиллерия уничтожила оккупантов - ФОТО

Украинские военные продолжают храбро защищать нашу землю от российских оккупантов.

Генеральный штаб ВСУ продемонстрировал контрбатарейную борьбу в исполнении украинских воинов Донецкой области.

Расчеты российских гаубиц "Мста-Б" полагали, что безнаказанно могут обстреливать наши позиции. Однако разведчики вовремя обнаружили месторасположение оккупантов, после чего украинская артиллерия "поработала" в ответ. В ходе дальнейшей корректировки "камни с неба" попали и по боекомплекту. Началась детонация, которая поэтапно уничтожила минимум две гаубицы и грузовик "Урал".