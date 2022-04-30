Зеленский и Макрон обсудили военную и экономическую поддержку Украины
А также помощь в расследовании преступлений россиян
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом Франции Макроном. В частности, обсуждали экономическую и военную поддержку.
"Продолжил диалог с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Говорили об оборонном сотрудничестве, взаимодействии на пути Украины к членству в ЕС.
Благодарны за гуманитарную помощь, готовность лечить украинских воинов. Ценим решение продолжить работу миссии по помощи в расследовании преступлений РФ", - заявил Зеленский.
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Источник:Twitter Володимир Зеленський
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