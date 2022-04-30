В Чернигове демонтировали памятник Пушкину
Избавляемся от имперского наследия
В субботу, 30 апреля, в Чернигове демонтировали памятник российскому поэту Александру Пушкину.
Бюст передали в исторический музей, сообщает Суспільне.Чернігів.
Следует отметить, что после полномасштабного вторжения по всей Украине началось движение за отказ от российского имперского наследия. Во многих городах демонтируют памятники российским деятелям культуры, а также переименовывают улицы.
В то же время, россияне на временно оккупированных территориях Украины возвращают на постаменты советских истуканов. В частности, памятники Ленину поставили в Новой Каховке и Геническе.
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