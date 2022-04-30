В Чернигове демонтировали памятник Пушкину

В субботу, 30 апреля, в Чернигове демонтировали памятник российскому поэту Александру Пушкину.

Бюст передали в исторический музей, сообщает Суспільне.Чернігів.

Следует отметить, что после полномасштабного вторжения по всей Украине началось движение за отказ от российского имперского наследия. Во многих городах демонтируют памятники российским деятелям культуры, а также переименовывают улицы.

В то же время, россияне на временно оккупированных территориях Украины возвращают на постаменты советских истуканов. В частности, памятники Ленину поставили в Новой Каховке и Геническе.