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"Все за всех стерпят". Фанат из Беларуси, воюющий за Украину, объяснил, в чем проблема его народа

Общие новости
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(1 голосов)

Белорусский "Янки" о войне в Украине

"Все за всех стерпят". Фанат из Беларуси, воюющий за Украину, объяснил, в чем проблема его народа

Новина українською

Беларуский футбольный фанат Игорь "Янки" Янков который защищает Украину в составе добровольческого батальйону "Традиция и Порядок", прокомментировал ситуацию в Беларуси.

- Русские ходят, там ходят русские. Да, это оккупация, на ту которую все закрывают глаза. То есть, да, ну ходять русские, да, с этой территории летят ракеты. Ну, типа, а что мы можем сделать - вот так отвечают.

- Слушай, ну если бы с нашей территории (с территории Украины - прим.) мы, не дай Боже, стреляли бы по Польше... Наши бы люди (украинцы - прим.) сказали, для чего нас втягивают в эту тему?

- Это и есть по сути два менталитета этих двух народов (белорусов и украинцев - прим.). Для украинца оружие - это как хлеб. Вы веками сражаетесь за свою свободу. У вас есть свое мнение и свое слово. А в Беларуси это как правило, есть такая фраза: "беларус все за всех стерпит". И это очень прискорбно. Только часть людей сейчас помогают в данной войне, которые готовы стоять плечом к плечу, но это очень маленькое количество людей. Пускай у них будет падение, пускай люди поймут, что такое получать еще меньшую заработную плату.

- А там же твои родственники, друзья?

- Я не общаюсь с родителями вообще. У них другая позиция по жизне. У них позиция: путин - это наш президент. Но если я увижу, что белорусский народ захочет жить свободно, то мы придем на помощь.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
30.04.2022 в 20:00
"по жизне" (с)
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aleksis69 (Днепр)
30.04.2022 в 18:55
Оце наш чоловiк !!!
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