Дайджест Фолстен: ПСЖ продает Неймара, новые шедевры от Поворознюка и Суркиса, первый матч сборной

Футбольный мир не стоит на месте и уже приготовил для нас много интересного! Сегодня в выпуске: Александр Повороснюк записал новое огненное обращение! Игорь Суркис поставил диагноз Путину. Миколенко разоблачил мошенников, которые наживаются на войне! Сборная Украины объявила первого соперника в рамках подготовки к поединку против Шотландии. Барса в шаге от роковой ошибки. Сколько ПСЖ хочет получить за продажу Неймара и много интересного именно в этом видео. Приятного просмотра!