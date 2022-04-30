Дайджест Фолстен: ПСЖ продает Неймара, новые шедевры от Поворознюка и Суркиса, первый матч сборной
Новый выпуск от Фолстена!
Скріншот з відео
Футбольный мир не стоит на месте и уже приготовил для нас много интересного! Сегодня в выпуске: Александр Повороснюк записал новое огненное обращение! Игорь Суркис поставил диагноз Путину. Миколенко разоблачил мошенников, которые наживаются на войне! Сборная Украины объявила первого соперника в рамках подготовки к поединку против Шотландии. Барса в шаге от роковой ошибки. Сколько ПСЖ хочет получить за продажу Неймара и много интересного именно в этом видео. Приятного просмотра!
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Комментарии (1)
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aleksis69 (Днепр)
30.04.2022 в 18:48
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