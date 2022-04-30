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Верещук: Сегодня обменяли 14 украинцев

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В числе пленных была женщина на пятом месяце беременности

Верещук: Сегодня обменяли 14 украинцев

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала, что сегодня был осуществлен очередной обмен пленными.

"Сегодня обменяли пленных. Возвращаем домой 14 наших людей: 7 военных и 7 гражданских. Для меня этот обмен особенный: одна из военных женщин на пятом месяце беременности. Пусть Бог бережет!", - заявила Верещук.

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В статье: война с Россией Ирина Верещук
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