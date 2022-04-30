Верещук: Сегодня обменяли 14 украинцев
В числе пленных была женщина на пятом месяце беременности
Getty Images / Global Images Ukraine
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала, что сегодня был осуществлен очередной обмен пленными.
"Сегодня обменяли пленных. Возвращаем домой 14 наших людей: 7 военных и 7 гражданских. Для меня этот обмен особенный: одна из военных женщин на пятом месяце беременности. Пусть Бог бережет!", - заявила Верещук.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Телеграм Ирины Верещук
Популярное сейчас
- "Два месяца люди просто ждут конца, ждут ВСУ". Детский тренер рассказал о жизни на оккупированной Херсонщине
- Россиянин говорил о выполненном на 5 с плюсом задании, когда в него прилетел снаряд – ВИДЕО
- Есть тысяча танков! Новые данные Генштаба ВСУ о потерях россиян в войне с Украиной
- Под Чернобаевкой произошла перестрелка между бурятами и чеченцами
- Украинская находчивость! Остатки российских бомб всегда можно использовать в качестве мангала. ФОТО
- Голливудский актер приехал во Львов, где спит на улице, ночует в бомбоубежищах и помогает людям
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти