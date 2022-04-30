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Россияне нанесли удар по аэропорту Одессы. Взлетно-посадочная полоса разрушена

Общие новости
(1 голосов)

О жертвах атаки информации еще нет

Россияне нанесли удар по аэропорту Одессы. Взлетно-посадочная полоса разрушена

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Враг нанес новый авиаудар по Одесскому региону. В городе было слышно три взрыва, по некоторым данным пять. Звуки воздушной тревоги над городом начали звучать уже после того, как прозвучали взрывы.

Оперативное командование "Юг" сообщает, что под удар попала взлетно-посадочная полоса Одесского аэропорта. Ее дальнейшее использование невозможно.

Ранее мы сообщали, что Одесса получила новые комплексы ПВО для борьбы с врагом.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
30.04.2022 в 19:18
А якже ті нові комплекси ППО?...
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TIRAN (Донецк (Украина!))
30.04.2022 в 19:58
ппозже пподъедут
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