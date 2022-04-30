Россияне нанесли удар по аэропорту Одессы. Взлетно-посадочная полоса разрушена
О жертвах атаки информации еще нет
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Враг нанес новый авиаудар по Одесскому региону. В городе было слышно три взрыва, по некоторым данным пять. Звуки воздушной тревоги над городом начали звучать уже после того, как прозвучали взрывы.
Оперативное командование "Юг" сообщает, что под удар попала взлетно-посадочная полоса Одесского аэропорта. Ее дальнейшее использование невозможно.
Ранее мы сообщали, что
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
30.04.2022 в 19:18
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TIRAN (Донецк (Украина!))
30.04.2022 в 19:58
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