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Анджелина Джоли посетила Львов и пообщалась с украинцами

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(2 голосов)

В результате миссии ООН

Анджелина Джоли посетила Львов и пообщалась с украинцами

Новина українською

Легендарная американская актриса Анджелина Джоли сегодня посетила Львов.

Сначала 46-летная фотомодель была замечена в одном из кафе, а позже встретилась с беженцами на вокзале во Львове.

Есть информация, что Джоли посетила Львов, как посол доброй воли ООН по делам беженцев приехала в Украину для организации гуманитарной помощи.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
30.04.2022 в 19:22
Скромно, без пафосу. По європейськи.
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