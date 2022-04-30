Анджелина Джоли посетила Львов и пообщалась с украинцами
В результате миссии ООН
Легендарная американская актриса Анджелина Джоли сегодня посетила Львов.
Сначала 46-летная фотомодель была замечена в одном из кафе, а позже встретилась с беженцами на вокзале во Львове.
Есть информация, что Джоли посетила Львов, как посол доброй воли ООН по делам беженцев приехала в Украину для организации гуманитарной помощи.
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
30.04.2022 в 19:22
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