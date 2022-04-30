Подоляк к лаврову: Дистанция между фактами и фантазиями у представителей рф слишком большая

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление главы МИД россии лаврова о переговорах Украины с рф об отмене санкций, "денацификации" и "демилитаризации".

"Не первый раз приходится говорить, что между фактами и фантазиями у представителей рф слишком большая дистанция. Во-первых, ни разу за столом переговоров не видел лаврова. Ни очно, ни в онлайн-формате. Хотя сам не пропустил ни одного раунда. Поэтому кое-что удивляет. его склонность комментировать то, в чем не участвуешь и что не видишь изнутри процесса.

Во-вторых, "денацификацию и русский язык" российская армия вполне конкретно "обсудила" с украинцами в Буче, Гостомеле, Харькове, Волновахе и, конечно же, в Мариуполе. И все соответствующие выводы навсегда вписаны в историю кровью невинных украинских граждан.

Понятно, что санкции не могут обсуждаться с Украиной без участия всех других стран, потому что вводил их весь цивилизованный мир в ответ на абсолютное варварское поведение россии. И именно всем нашим партнерам вместе с Украиной решать, когда и какие решения по санкциям принимать. Поэтому приходится еще раз настоятельно рекомендовать представителям российской федерации отказаться от комментариев, которые не являются достоверными и сколько-нибудь соответствующими реальному ходу переговорного процесса", - заявил Подоляк.