Подоляк к лаврову: Дистанция между фактами и фантазиями у представителей рф слишком большая
Советник ОП о бессмысленности заяв главы МИД рф
Фото: Офіс президента України
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал заявление главы МИД россии лаврова о переговорах Украины с рф об отмене санкций, "денацификации" и "демилитаризации".
"Не первый раз приходится говорить, что между фактами и фантазиями у представителей рф слишком большая дистанция. Во-первых, ни разу за столом переговоров не видел лаврова. Ни очно, ни в онлайн-формате. Хотя сам не пропустил ни одного раунда. Поэтому кое-что удивляет. его склонность комментировать то, в чем не участвуешь и что не видишь изнутри процесса.
Во-вторых, "денацификацию и русский язык" российская армия вполне конкретно "обсудила" с украинцами в Буче, Гостомеле, Харькове, Волновахе и, конечно же, в Мариуполе. И все соответствующие выводы навсегда вписаны в историю кровью невинных украинских граждан.
Понятно, что санкции не могут обсуждаться с Украиной без участия всех других стран, потому что вводил их весь цивилизованный мир в ответ на абсолютное варварское поведение россии. И именно всем нашим партнерам вместе с Украиной решать, когда и какие решения по санкциям принимать. Поэтому приходится еще раз настоятельно рекомендовать представителям российской федерации отказаться от комментариев, которые не являются достоверными и сколько-нибудь соответствующими реальному ходу переговорного процесса", - заявил Подоляк.
Популярное сейчас
- "Два месяца люди просто ждут конца, ждут ВСУ". Детский тренер рассказал о жизни на оккупированной Херсонщине
- Россиянин говорил о выполненном на 5 с плюсом задании, когда в него прилетел снаряд – ВИДЕО
- На россии горит Сахалинская электростанция. Ее ввели в эксплуатацию в 2019-м
- Оккупанты ударили крылатыми ракетами по Фастову
- Житель Мариуполя со своей собакой за 5 дней пешком дошел до Запорожья - ФОТО
- Популярный музыкант Эд Ширан выпустил клип, который был снят в Киеве. ВИДЕО