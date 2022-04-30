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Генштаб ВСУ: россияне распространяют дезинформацию о захватах Харькова, Киева и Запорожья

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Сводка генерального штаба

Генштаб ВСУ: россияне распространяют дезинформацию о захватах Харькова, Киева и Запорожья

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ прокомментировал ситуацию на Восточном фронте по состоянию на 18:00 шестьдесят шестых суток российского вторжения.

Враг продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины и наступательные действия в Восточной операционной зоне.

На Слобожанском направлении группировка войск противника продолжает наносить авиационные удары и артиллерийские обстрелы по городу Харькову.

На Изюмском направлении оккупанты, силами отдельных подразделений из состава 1-й танковой армии и 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, 35-й общевойсковой армии и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа, воздушно-десантных войск предпринимают попытки наступления в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск.

Враг продолжает сосредоточивать силы и средства как на временно занятых территориях Харьковской области, так и в Белгородской области, в непосредственной близости от государственной границы Украины. Так, в район населенного пункта Волохов Яр оккупанты переместили подразделения 55-й отдельной мотострелковой бригады 41 общевойсковой армии Центрального военного округа, а в город Изюм - подразделения 5 отдельной танковой бригады 36 общевойсковой армии Восточного военного округа.

Противник наращивает систему противовоздушной обороны, ведет воздушную разведку позиций подразделений Вооруженных Сил Украины с применением БПЛА в районах населенных пунктов Большая Камышеваха, Ивановка, Красное, Курулько, Довгенькое, Новая Дмитровка и Барвенково.

Российские оккупационные войска продолжают совершать противоправные действия на захваченных территориях Харьковской области. По имеющейся информации, противник принудительно вывозит население на территорию российской федерации. Оккупанты распространяют дезинформацию о захватах Харькова, Киева и Запорожья.

В Донецком направлении враг ведет активные боевые действия практически вдоль всей линии столкновения. Не прекращаются авиационные удары и артиллерийские обстрелы позиции Украинских защитников.

Основные усилия противника сосредоточены на ведении наступательных действий на Лиманском, Северодонецком, Попаснянском и Кураховском направлениях с целью взятия под полный контроль населенных пунктов Рубежное, Попасная и предположительно осуществление дальнейшего наступления на Лиман, Славянск и Барвенково.

На Мариупольском направлении враг продолжил наносить авиационные удары по городу Мариуполь. Основные усилия сосредоточены на блокировании подразделений Сил обороны в районе завода "Азовсталь".

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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Источник:
Генштаб ВСУ

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