Генштаб: ВСУ освободили три населенных пунктах в Харьковской области

Генеральный штаб ВСУ прокомментировал ситуацию на Южном фронте, а также общую ситуацию по обстрелам украинских городов.

В Запорожском направлении противник проводит перегруппировку, осуществляет наращивание подразделений артиллерии с целью продолжения наступления.

На Таврическом направлении враг продолжает демонстративные действия с целью недопущения переброски подразделений наших войск на другие направления, пополняет запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

На Южнобужском направлении оккупанты, силами 8-й и 49-й общевойсковых армий, 22-го армейского корпуса, береговых частей черноморского флота Южного военного округа и воздушно-десантных войск ведут боевые действия с целью улучшения своего тактического положения. Враг продолжает перегруппировку подразделений, принимает меры по пополнению запасов.

Продолжаются подготовительные меры противника по осуществлению наступления и выхода на административную границу Херсонской области.

В Николаевском направлении враг продолжает попытки огневого поражения позиций наших войск.

На Бессарабском направлении кафиры распространяют дезинформацию относительно угрозы населению Приднестровского региона Республики Молдова со стороны Украины.

На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил республики беларусь продолжают выполнять задачи по усилению участка украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

Не исключается воплощение противником провокаций в приграничных районах.

Сохраняется угроза нанесения противником ракетно-бомбовых ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины. По имеющейся информации, на территории республики беларусь до сих пор развернуты российские ОТРК "Искандер-М", а отдельные авиационные подразделения воздушно-космических сил российской федерации продолжают базироваться на определенных аэродромах.

На Северском направлении противник продолжает артиллерийские обстрелы подразделений наших войск и инфраструктуры в приграничных с российской федерацией районах Украины.

Российские оккупанты наносят ракетно-бомбовые удары и осуществляют артиллерийские обстрелы объектов гражданской инфраструктуры и жилых районов в населенных пунктах Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей.

Противник также продолжает незаконное удерживание граждан Украины и подвергает их пыткам и тортурам.

В результате наступления подразделений Сил обороны Украины в Харьковской области был восстановлен контроль над населенными пунктами Верхняя Роганка, Русская Лозовая, Слободское и Прилесное.