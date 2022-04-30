Генштаб: ВСУ освободили три населенных пунктах в Харьковской области
Оккупанты продолжают меры к наступлению на административные границы Херсонской области
Фото: Reuters
Генеральный штаб ВСУ прокомментировал ситуацию на Южном фронте, а также общую ситуацию по обстрелам украинских городов.
В Запорожском направлении противник проводит перегруппировку, осуществляет наращивание подразделений артиллерии с целью продолжения наступления.
На Таврическом направлении враг продолжает демонстративные действия с целью недопущения переброски подразделений наших войск на другие направления, пополняет запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов.
На Южнобужском направлении оккупанты, силами 8-й и 49-й общевойсковых армий, 22-го армейского корпуса, береговых частей черноморского флота Южного военного округа и воздушно-десантных войск ведут боевые действия с целью улучшения своего тактического положения. Враг продолжает перегруппировку подразделений, принимает меры по пополнению запасов.
Продолжаются подготовительные меры противника по осуществлению наступления и выхода на административную границу Херсонской области.
В Николаевском направлении враг продолжает попытки огневого поражения позиций наших войск.
На Бессарабском направлении кафиры распространяют дезинформацию относительно угрозы населению Приднестровского региона Республики Молдова со стороны Украины.
На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил республики беларусь продолжают выполнять задачи по усилению участка украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.
Не исключается воплощение противником провокаций в приграничных районах.
Сохраняется угроза нанесения противником ракетно-бомбовых ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины. По имеющейся информации, на территории республики беларусь до сих пор развернуты российские ОТРК "Искандер-М", а отдельные авиационные подразделения воздушно-космических сил российской федерации продолжают базироваться на определенных аэродромах.
На Северском направлении противник продолжает артиллерийские обстрелы подразделений наших войск и инфраструктуры в приграничных с российской федерацией районах Украины.
Российские оккупанты наносят ракетно-бомбовые удары и осуществляют артиллерийские обстрелы объектов гражданской инфраструктуры и жилых районов в населенных пунктах Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей.
Противник также продолжает незаконное удерживание граждан Украины и подвергает их пыткам и тортурам.
В результате наступления подразделений Сил обороны Украины в Харьковской области был восстановлен контроль над населенными пунктами Верхняя Роганка, Русская Лозовая, Слободское и Прилесное.
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