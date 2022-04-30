Командование Воздушных Сил ВСУ раскрыло личность призрака Киева

Командование Воздушных Сил ВСУ рассказало об украинском военном под псевдонимом "Призрак Киева".

"В очередной раз просим украинское сообщество не пренебрегать элементарными правилами информационной гигиены, не выдавать желаемое за действительное, проверять источники информации, перед тем как ее распространять.

Герой Украины Степан Тарабалка НЕ "Призрак Киева" и он НЕ сбил 40 самолетов.

13 марта 2022 года майор Степан Тарабалка героически погиб в воздушном бою с превосходящими силами российских оккупантов.

Призрак Киева – это супергерой-легенда, чью фигуру создали украинцы! Это скорее сборный образ пилотов 40-й бригады тактической авиации Воздушных Сил, защищающих небо столицы. Которые внезапно появляются там, где их не ждут!", - заявляют в ВСУ.