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Командование Воздушных Сил ВСУ раскрыло личность призрака Киева

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Это собирательный образ украинских защитников

Командование Воздушных Сил ВСУ раскрыло личность призрака Киева

Новина українською

Командование Воздушных Сил ВСУ рассказало об украинском военном под псевдонимом "Призрак Киева".

"В очередной раз просим украинское сообщество не пренебрегать элементарными правилами информационной гигиены, не выдавать желаемое за действительное, проверять источники информации, перед тем как ее распространять.

Герой Украины Степан Тарабалка НЕ "Призрак Киева" и он НЕ сбил 40 самолетов.

13 марта 2022 года майор Степан Тарабалка героически погиб в воздушном бою с превосходящими силами российских оккупантов.

Призрак Киева – это супергерой-легенда, чью фигуру создали украинцы! Это скорее сборный образ пилотов 40-й бригады тактической авиации Воздушных Сил, защищающих небо столицы. Которые внезапно появляются там, где их не ждут!", - заявляют в ВСУ.

Также в Командовании Воздушных Сил прокомментировали обучение с американскими коллегами.

"Военные летчики пока не учатся за границей на F-16, как бы нам всем этого ни хотелось. Ни одно официальное заявление по этому поводу не выходило в СМИ!

Ну и в заключение, для особо креативных – американские бомбардировщики тоже не летают над Украиной!", - говорится в заявлении.

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В статье: война с Россией
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