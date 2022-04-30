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Сегодня удалось эвакуировать 20 гражданских с Азовстали

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Достали из-под завалов

Сегодня удалось эвакуировать 20 гражданских с Азовстали

Азов

Новина українською

Заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламарь сообщил, что сегодня удалось эвакуировать 20 гражданских, которых удалось достать из-под завалов "Азовстали".

"Режим тишины был договорен на 6:00 30 апреля. Однако всю ночь и все утро оккупанты обстреливали завод из артиллерии", - отметил Паламар.

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В статье: война с Россией
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