В Херсонской области пропала мобильная связь и интернет

В Херсонской области отсутствует интернет и мобильная связь всех операторов. В частности нет связи в Херсоне, Каховском, Новотроицком и Чаплинском общинах.

Мобильный оператор Vodafon сообщает, что к сожалению, отсутствие связи не связно с аварией.

Также в соц. сетях родственники жителей Херсонской области сообщают, что не могут выйти на связь с родными.