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В Херсонской области пропала мобильная связь и интернет

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Выходки российских оккупантов

В Херсонской области пропала мобильная связь и интернет

Фото: Херсонська обласна рада / Автор невідомий

Новина українською

В Херсонской области отсутствует интернет и мобильная связь всех операторов. В частности нет связи в Херсоне, Каховском, Новотроицком и Чаплинском общинах.

Мобильный оператор Vodafon сообщает, что к сожалению, отсутствие связи не связно с аварией.

Также в соц. сетях родственники жителей Херсонской области сообщают, что не могут выйти на связь с родными.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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football_soccer (Украина)
30.04.2022 в 21:44
они каждую субботу все эти 2 месяца отрубают мобильную связь, когда на весь день , когда на пол дня.Я понятия не имею какая логика этих поступков , но так есть. Но это в Запорожской области.
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