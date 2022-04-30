В Херсонской области пропала мобильная связь и интернет
Выходки российских оккупантов
Фото: Херсонська обласна рада / Автор невідомий
В Херсонской области отсутствует интернет и мобильная связь всех операторов. В частности нет связи в Херсоне, Каховском, Новотроицком и Чаплинском общинах.
Мобильный оператор Vodafon сообщает, что к сожалению, отсутствие связи не связно с аварией.
Также в соц. сетях родственники жителей Херсонской области сообщают, что не могут выйти на связь с родными.
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football_soccer (Украина)
30.04.2022 в 21:44
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