На Восточном направлении ВСУ за сутки уничтожили почти сотню россиян и 14 единиц техники
А также две воздушные цели оккупантов
Украинские защитники продолжают защищать нашу землю от российских оккупантов.
Оперативно-тактическая группировка "Cхід" отчиталась об успехах на фронте за 30 апреля.
Сегодня, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские фашистские войска совершили 6 атак. Потери врага составляют:
- личного состава – 81
- танки – 3
- БМП – 6
- БТР – 5
- минометный расчет – 1
- АТТ – 5
- самолетов – 1
- БПЛА – 1
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Оперативно-тактичне угруповання "Схід"
Популярное сейчас
- Семья подтвердила смерть Мино Райолы
- Довбик может переехать в Серию А
- Россиянин говорил о выполненном на 5 с плюсом задании, когда в него прилетел снаряд – ВИДЕО
- Американская РСЗО M270 впервые отработала по оккупантам в Донецкой области
- Житель Мариуполя со своей собакой за 5 дней пешком дошел до Запорожья - ФОТО
- Голливудский актер приехал во Львов, где спит на улице, ночует в бомбоубежищах и помогает людям
Новости по теме
- 00:51 Украинские Знакомый сценарий. США, Великобритания, Франция и другие страны мира призывают своих граждан покинуть Молдову
- 00:42 Украинские Воины ООС отбили на Луганском и Донецком направлениях четырнадцать атак россиян за сутки
- 00:04 Украинские Зеленский планирует после войны провести в Украине перепись населения
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти