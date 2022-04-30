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На Восточном направлении ВСУ за сутки уничтожили почти сотню россиян и 14 единиц техники

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А также две воздушные цели оккупантов

На Восточном направлении ВСУ за сутки уничтожили почти сотню россиян и 14 единиц техники

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Украинские защитники продолжают защищать нашу землю от российских оккупантов.

Оперативно-тактическая группировка "Cхід" отчиталась об успехах на фронте за 30 апреля.

Сегодня, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские фашистские войска совершили 6 атак. Потери врага составляют:

  • личного состава – 81
  • танки – 3
  • БМП – 6
  • БТР – 5
  • минометный расчет – 1
  • АТТ – 5
  • самолетов – 1
  • БПЛА – 1
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В статье: война с Россией
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