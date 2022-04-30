"Будем штурмовать Днепропетровскую область". Российский военный раскрыл ближайшие планы армии рф
Также он вместе с коллегами украл семь промышленных солнечных батарей
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Мародёр-вояка из страны-террориста в перехваченном украинской разведкой разговоре сообщил своей пассии, что российские войска собираются штурмовать Днепропетровскую область. Военный был мобилизирован в "ДНР", а сейчас дислоцируется в Зеленодольске. В разговоре он признаётся, что он вместе с коллегами уже успел украсть у украинцев семь солнечных батарей.
"Дома будем нескоро. Ну, будем штурмовать Днепропетровскую область. Подтянулись самолёты, авиация, все. Будем штурмовать дальше Днепропетровскую область. Сегодня нам сказали [что домой] конец августа - начало сентября.
Сегодня штуку одну серьёзную промутили. Сп****ли семь солнечных батарей, промышленных больших.
Сейчас мы домой вернёмся и всё поменяется. Я уже молчать не буду. Я тут уже много чего насмотрелся, я уже много чего понял. У нас в республике зажрались очень сильно. И пускай хотя бы какая-то тварь, которая сидела в кресле, что-то скажет. Я тогда рты позакрываю сразу. Здесь у всех такое настроение. Это всё бесследно не пройдёт. Думаю, как вернёмся, то п**ды получат очень многие", - сказал российский солдат.
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