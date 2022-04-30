Кулеба: Предложение Китаю стать одним из гарантов безопасности Украины - это знак уважения
Глава украинского МИД о переговорах с Китаем
Getty Images / Global Images Ukraine
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что украинское государство сделало предложение Китаю стать одним из гарантов безопасности.
"Сейчас Украина изучает возможность получения гарантий безопасности от постоянных членов Совета Безопасности ООН, включая Китай, и другие крупные государства. Наше предложение Китаю стать одним из гарантов безопасности Украины - это знак нашего уважения и доверия к Китайской Народной Республике", - рассказал Кулеба.
Также Кулеба заявил о надежде, что Китай будет призывать рф к прекращению огня с точки зрения недопущения эскалации.
"Это станет важной мерой для поддержания мира и предотвращения дальнейших гуманитарных катастроф", – сказал глава МИД.
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