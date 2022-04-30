В июне Украина получит статус кандидата в члены ЕС

Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина заявила, что в июне Украине предоставят статус кандидата в члены ЕС.

"Мы рассчитываем, что когда лидеры ЕС снова соберутся в июне этого года, будет принято решение о предоставлении Украине статуса кандидата", – заявила вице-премьер.

Стефанишина добавила, что в ЕС высоко оценили работу украинской стороны с документами, которые касаются политической составляющей, демократических институтов, прав человека и реформ.

Украина планирует до конца следующей недели передать Евросоюзу книгу государственности.

В настоящее время продолжаются переговоры с разными странами ЕС, в результате чего происходит переломный момент – потому те страны, которые скептически относились или относятся к европейской перспективе Украины, изменят свою позицию.