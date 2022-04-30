Арестович: Уничтожение штабов и отсутствие пополнения сильно замедляет наступление россиян
Советник ОП о продвижении российских войск
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович прокомментировал ситуацию на фронте.
"Около 4 суток не видно движения орков на территории Украины. На Изюм войска не перебрасываются вообще. Обратно валит огромное количество подбитой техники и вывозят раненных и убитых. Убитых очень много.
Наступает естественный перелом. Замедляются. Уничтожение штабов и отсутствие пополнения очень здорово замедляет наступление", - сказал Арестович.
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Источник:Фейгин Live
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