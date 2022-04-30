Арестович: Уничтожение штабов и отсутствие пополнения сильно замедляет наступление россиян

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович прокомментировал ситуацию на фронте.

"Около 4 суток не видно движения орков на территории Украины. На Изюм войска не перебрасываются вообще. Обратно валит огромное количество подбитой техники и вывозят раненных и убитых. Убитых очень много.

Наступает естественный перелом. Замедляются. Уничтожение штабов и отсутствие пополнения очень здорово замедляет наступление", - сказал Арестович.