Чемпионство Реала, паритет в гонке за титул в АПЛ, фиаско Баварии и Дортмунда. Главные новости за 30 апреля

Команда Карло Анчелотти досрочно выиграла чемпионат страны. В поединке очередного тура Ла Лиги "меренги" в родных стенах уверенно разобрались с "Эспаньолом", забив в его ворота четыре безответных гола. Дубль Родриго до перерыва уже снял все вопросы. А во втором тайме добили соперника Асенсио и, конечно же, Бензема. Между прочим, Анчелотти стал первым тренером в истории футбола , который выиграл все пять топ-чемпионатов: итальянский специалист побеждал с "Миланом", "Челси", ПСЖ, "Баварией" и теперь с "Реалом".

"Ливерпуль" и "Ман Сити" одержали дежурные победы в АПЛ

Два лидера английского футбола продолжили погоню за титулом чемпиона Англии. Днём свою встречу проводили мерсисайдцы, приехав к "Ньюкаслу". Без особой искры "красные" забили один гол, удовлетворившись минимальной победой. "Горожане" из Манчестера выглядели более убедительно, чем "Лидс" - "павлины" за игру четырежды вынимали мяч из сетки своих ворот. Зинченко также приложил ногу к этой победе, получив от тренера чуть более получаса. Что касается борьбы за титул, что "Сити" всё ещё на один балл впереди "Ливера".

Топы немецкого чемпионата не смогли себе записать в актив последний день апреля, как это сделали "Ливерпуль" и "Ман Сити". Дортмунд в очередной раз пытался вытащить Холанн, однако даже его хет-трика не хватило для набора очков против "Бохума" - соперник забил четыре против трёх голов "шмелей". "Бавария" уже в статусе чемпионов Германии в гостях уступила "Майнцу". Мюнхенцы также пропустили трижды, а в ответ соорудили только гол имени Левандовского.

Из других второстепенных матчей топ-чемпионатов отмечаем поражения "субмарины" и "матрасников" в Испании. "Атлетико" по итогам нынешнего тура не потеряет место в зоне ЛЧ, а "Вильярреал" - в ЛК.

"Наполи" после трёх игр без побед ожил и размазал "Сассуоло" 6:1. Кстати, в ещё одной встрече дня в Серии А бывшая команда Шевченко-тренера, "Дженоа", проиграла в дерби "Сампдории" и сохранила место в зоне вылета.

Наконец, "Норвич" не изменяет традициям и в четвёртый раз подряд после повышения в классе вылетает из английской Премьер-лиги. На очереди - "Уотфорд".

Ганский полузащитник Наджиб Якубу временно будет выступать за испанский клуб "Луго". Его контракт принадлежит "Ворскле", а на Пиренеях он поиграет на правах аренды до окончания нынешнего сезона. За пять туров до окончания испанской Сегунды "Луго" занимает только пятнадцатую строчку, не сражаясь уже ни за повышение, ни за сохранение места в дивизионе. Напомним также, что за "Луго" выступает украинский защитник Орест Лебеденко.

К сожалению, во второй раз информация о смерти 54-летнего суперагента Мино Райолы подтвердилась. Семья функционера разместила пост на его официальной твиттер-странице. Причины смерти пока не разглашаются. Напомним, что Райола вёл дела Погба, Ибрагимовича, Доннаруммы, Холанна, де Лигта, Мхитаряна и других звёзд.

Впервые с 1984 года клуб из Трабзона выиграл титул турецкого чемпиона. Из восьми матчей в марте-апреле в рамках чемпионата "Трабзонспор" выиграл только два. Однако это не помешало досрочно оформить "золото", опередив "Фенербахче", "Коньяспор" и "Башакшехир", которые с большой долей вероятности также в следующем сезоне сыграют в еврокубках. К слову, могут "бордово-малиновые" добавить к медалям ещё и кубок страны: впереди ответный полуфинал с "Кайсериспором" после победы в первом поединке.