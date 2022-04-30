  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Главнокомандующий ВСУ Залужный: Украина будет отказываться от советского вооружения и переходить на образцы НАТО
В тренде

Главнокомандующий ВСУ Залужный: Украина будет отказываться от советского вооружения и переходить на образцы НАТО

Общие новости
(2 голосов)

Будущее украинской армии

Главнокомандующий ВСУ Залужный: Украина будет отказываться от советского вооружения и переходить на образцы НАТО

Фото: Ukrinform

UA-Футбол
Новина українською

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил о своем разговоре с Главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли о поставках вооружения, техники и боеприпасов Украине, а также о ходе военных действий на востоке Украины:

"Сегодняшний телефонный разговор с Главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли дал возможность в очередной раз сверить часы по поставкам вооружения, боеприпасов и техники в Украину. Формирование перечня потребностей, система логистики, подготовка личного состава и использование предоставленных образцов оружия находятся под строгим контролем.

Искренне благодарим наших партнеров за помощь, благодаря которой мы продолжаем защищать Украину и весь цивилизованный мир, свободу и демократию.

Мы обсудили с моим американским коллегой перспективную модель Вооруженных Сил Украины. Очевидно, мы вынуждены отказываться от советского оружия и техники и переходить на натовские образцы. И чем раньше начнем этот процесс, тем быстрее завершим.

Я также проинформировал генерала Милли о тяжелой ситуации на востоке нашего государства, в частности, на Изюмском и Северодонецком направлениях, где противник сосредоточил максимальные усилия и наиболее боеспособные группировки. При всей сложности ситуации мы обеспечиваем оборону, удерживаем занятые рубежи и позиции".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Валерий Залужный
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде