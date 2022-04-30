Главнокомандующий ВСУ Залужный: Украина будет отказываться от советского вооружения и переходить на образцы НАТО
Будущее украинской армии
Фото: Ukrinform
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил о своем разговоре с Главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли о поставках вооружения, техники и боеприпасов Украине, а также о ходе военных действий на востоке Украины:
"Сегодняшний телефонный разговор с Главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли дал возможность в очередной раз сверить часы по поставкам вооружения, боеприпасов и техники в Украину. Формирование перечня потребностей, система логистики, подготовка личного состава и использование предоставленных образцов оружия находятся под строгим контролем.
Искренне благодарим наших партнеров за помощь, благодаря которой мы продолжаем защищать Украину и весь цивилизованный мир, свободу и демократию.
Мы обсудили с моим американским коллегой перспективную модель Вооруженных Сил Украины. Очевидно, мы вынуждены отказываться от советского оружия и техники и переходить на натовские образцы. И чем раньше начнем этот процесс, тем быстрее завершим.
Я также проинформировал генерала Милли о тяжелой ситуации на востоке нашего государства, в частности, на Изюмском и Северодонецком направлениях, где противник сосредоточил максимальные усилия и наиболее боеспособные группировки. При всей сложности ситуации мы обеспечиваем оборону, удерживаем занятые рубежи и позиции".
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