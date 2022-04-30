Зеленский: россияне до сих пор не признают очевидного провала своей так называемой операции
Президент обратился к украинцам
ОП
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по итогам 66-х суток российского вторжения.
"Впереди очень много работы. Оккупанты до сих пор на нашей земле до сих пор не признают очевидного провала своей так называемой операции. Еще нужно воевать и направлять все силы, чтобы выгнать оккупантов. И мы это сделаем.
Украина будет свободной. Будут освобождены и Херсон, и Новая Каховка, и Мелитополь, и Бердянск, и Днепрорудное и все другие временно оккупированные города и общины, в которых оккупанты притворяются сейчас якобы "хозяевами".
Украинское знамя вернется повсюду, где оно должно быть по праву. Вернется вместе с нормальной жизнью, которую россия просто не способна обеспечить даже на своей собственной территории", - заявил президент.
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