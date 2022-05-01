Джонсон: Я привержен укреплению Украины и обеспечению того, чтобы путин потерпел неудачу
Премьер-министр Великобритании твердо стоит на стороне добра
Фото - ОП
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Я разговаривал с Президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы рассказать, как Великобритания будет продолжать оказывать военную и гуманитарную помощь, чтобы предоставить украинцам оборудование, необходимое им для самозащиты.
Я более чем когда-либо привержен укреплению Украины и обеспечению того, чтобы путин потерпел неудачу", - заявил Джонсон.
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Источник:Twitter Boris Johnson
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