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Джонсон: Я привержен укреплению Украины и обеспечению того, чтобы путин потерпел неудачу

Общие новости
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Премьер-министр Великобритании твердо стоит на стороне добра

Джонсон: Я привержен укреплению Украины и обеспечению того, чтобы путин потерпел неудачу

Фото - ОП

Новина українською

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я разговаривал с Президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы рассказать, как Великобритания будет продолжать оказывать военную и гуманитарную помощь, чтобы предоставить украинцам оборудование, необходимое им для самозащиты.

Я более чем когда-либо привержен укреплению Украины и обеспечению того, чтобы путин потерпел неудачу", - заявил Джонсон.

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В статье: Борис Джонсон Владимир Зеленский
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