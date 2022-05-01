  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Херсонской области ВСУ уничтожили новейшую станцию россиян против беспилотников
В тренде

В Херсонской области ВСУ уничтожили новейшую станцию россиян против беспилотников

Общие новости
(21 голосов)

Слава нашим героям

В Херсонской области ВСУ уничтожили новейшую станцию россиян против беспилотников

фото - УНІАН

UA-Футбол
Новина українською

В субботу, 30-го апреля, защитники Украины на Южном направлении фронта совершили несколько успешных оборонительных маневров.

В частности, как передает командование "Юг", ВСУ удалось уничтожить российскую новейшую станцию ​​"Реппелент-1", работавшую на уничтожение украинских беспилотников.

Также командование сообщает, что очередной атакой по вражеским объектам на Змеином острове разбиты 3 зенитных установки, зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", а также машину связи – серверную с телекоммуникационным оборудованием.

Уничтожено 42 российских оккупанта.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(21 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
"Південь"

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде