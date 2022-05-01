В Херсонской области ВСУ уничтожили новейшую станцию россиян против беспилотников

В субботу, 30-го апреля, защитники Украины на Южном направлении фронта совершили несколько успешных оборонительных маневров.

В частности, как передает командование "Юг", ВСУ удалось уничтожить российскую новейшую станцию ​​"Реппелент-1", работавшую на уничтожение украинских беспилотников.

Также командование сообщает, что очередной атакой по вражеским объектам на Змеином острове разбиты 3 зенитных установки, зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", а также машину связи – серверную с телекоммуникационным оборудованием.

Уничтожено 42 российских оккупанта.