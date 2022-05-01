В Херсонской области ВСУ уничтожили новейшую станцию россиян против беспилотников
Слава нашим героям
фото - УНІАН
В субботу, 30-го апреля, защитники Украины на Южном направлении фронта совершили несколько успешных оборонительных маневров.
В частности, как передает командование "Юг", ВСУ удалось уничтожить российскую новейшую станцию "Реппелент-1", работавшую на уничтожение украинских беспилотников.
Также командование сообщает, что очередной атакой по вражеским объектам на Змеином острове разбиты 3 зенитных установки, зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", а также машину связи – серверную с телекоммуникационным оборудованием.
Уничтожено 42 российских оккупанта.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:"Південь"
Популярное сейчас
- Главнокомандующий ВСУ Залужный: Украина будет отказываться от советского вооружения и переходить на образцы НАТО
- Арестович: Уничтожение штабов и отсутствие пополнения сильно замедляет наступление россиян
- "Будем штурмовать Днепропетровскую область". Российский военный раскрыл ближайшие планы армии рф
- Знакомый сценарий. США, Великобритания, Франция и другие страны мира призывают своих граждан покинуть Молдову
- Житель Мариуполя со своей собакой за 5 дней пешком дошел до Запорожья - ФОТО
- Украинская находчивость! Остатки российских бомб всегда можно использовать в качестве мангала. ФОТО
Новости по теме
- 23:40 Украинские Зеленский: россияне до сих пор не признают очевидного провала своей так называемой операции
- 23:12 Украинские Главнокомандующий ВСУ Залужный: Украина будет отказываться от советского вооружения и переходить на образцы НАТО
- 23:01 Украинские За сутки в зоне ООС сбили 2 самолета и уничтожили 40 единиц техники
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти