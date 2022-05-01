Германия согласилась ввести ограничения на импорт российской нефти
Немцы наконец-то проснулись
Getty Images / Global Images Ukraine
Германия согласилась ввести ограничения на импорт российской нефти, пишет агентство DPA. Эмбарго сейчас рассматривается в рамках шестого санкционного пакета против рф, который будет принят на следующей неделе.
Интенсивные переговоры по срокам запрета экспорта нефти из России проходят с 30 апреля по 1 мая. ЕС старается максимально ударить по доходам РФ и не вызвать при этом потрясений на мировых рынках.
Напомним, нашие пертнеры рассматривают возможность остановить импорт российской нефти с конца 2022 года.
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Источник:DPA
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