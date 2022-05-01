Генштаб: Сохраняется угроза ракетных ударов по Украине с территории республики беларусь
А где-то там Лукашенко призывает жить дружно
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Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке от 01.05.2022 отмечает, что сохраняется угроза ракетных ударов по Украине с территории страны самопровозглашенного диктатора Лукашенко:
"Сохраняется угроза нанесения противником ракетных ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры по всей территории Украины с территории республики беларусь, а также осуществление противником провокаций на указанном участке государственной границы Украины", - говорится в сообщении.
Генштаб информирует:
"Для наращивания темпов наступательной операции командование вооруженных сил российской федерации продолжает принимать меры по усилению ударного потенциала своих войск. В приграничные с Украиной районы железнодорожными путями перебрасывается снятое с хранения в Западном, Центральном, Восточном военных округах и северном флоте вооружение и военная техника.
На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. Существенных изменений в ситуации по указанным направлениям не произошло.
Определенные подразделения вооруженных сил республики продолжают прикрытие границы в Брестской и Гомельской областях".
Информация по разным направлениям фронта:
"На Северском направлении подразделения врага совершили обстрелы позиций наших войск с территории Брянской области.
На Слобожанском направлении группировка противника продолжает наносить авиационные удары и огненное поражение артиллерией по Харькову. Оккупанты проводят наступательные действия в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. Продолжается усиление ударной группировки противника. В определенные районы перемещено до 300 единиц вооружения и военной техники и прибыло около тысячи мобилизованных лиц с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
С целью противовоздушного прикрытия наступающих войск в четырех определенных районах противник развернул два зенитно-ракетных дивизиона вооруженных ЗРК Бук-М2 и ЗРК Тор-М.
На Донецком и Таврическом направлениях группировка войск противника ведет активные действия вдоль всего участка линии столкновения. Враг пытается производить авиационные удары и огненное артиллерийское поражение позиций наших войск.
На Лиманском направлении противник ведет наступление в направлении Крымки и Александровки.
На Попаснянском направлении оккупанты проводят штурмовые действия в направлении Новотошковское - Орехово. Закрепляются на достигнутых рубежах. В целях недопущения маневра наших сил и средств осуществляют их блокировку в определенных районах.
На Кураховском направлении, при поддержке артиллерии, враг пытается прорвать оборону наших подразделений в направлении Оленевка – Новомихайловка.
На Южнобужском направлении противник ведет боевые действия с целью выхода на административные границы Херсонской области и создания благоприятных условий для наступления на Николаев и Кривой Рог.
Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты девять атак врага, уничтожены восемь танков, одна артиллерийская система, двадцать четыре единицы боевой бронированной техники, одна специальная машина и пять автомобилей (два топливозаправщика включительно)".
"Верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим! Слава Украине!" - традиционно успокаивает Генштаб.
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