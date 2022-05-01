Блинкен и Кулеба обсудили дальнейшую поддержку Украины со стороны США
Дипломаты провели продуктивную беседу
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили помощь Украине помощи в размере 33 миллиарда долларов.
Секретарь отметил твердую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом жестокой агрессии России
Блинкен сообщил о возвращении американских дипломатов в Украину, включая первые визиты во Львов на этой неделе и планы вернуться в Киев как можно скорее.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Сайт Держдепу
Популярное сейчас
- В Херсонской области ВСУ уничтожили новейшую станцию россиян против беспилотников
- Чемпионство Реала, паритет в гонке за титул в АПЛ, фиаско Баварии и Дортмунда. Главные новости за 30 апреля
- Джонсон: Я привержен укреплению Украины и обеспечению того, чтобы путин потерпел неудачу
- На Киевщине нацполиция конфисковала у селянина российскую РСЗО Торнадо-С
- Житель Мариуполя со своей собакой за 5 дней пешком дошел до Запорожья - ФОТО
- Голливудский актер приехал во Львов, где спит на улице, ночует в бомбоубежищах и помогает людям
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти