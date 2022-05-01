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Блинкен и Кулеба обсудили дальнейшую поддержку Украины со стороны США

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Дипломаты провели продуктивную беседу

Блинкен и Кулеба обсудили дальнейшую поддержку Украины со стороны США

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили помощь Украине помощи в размере 33 миллиарда долларов.

Секретарь отметил твердую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом жестокой агрессии России

Блинкен сообщил о возвращении американских дипломатов в Украину, включая первые визиты во Львов на этой неделе и планы вернуться в Киев как можно скорее.

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В статье: США война с Россией Дмитрий Кулеба Энтони Блинкен
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Источник:
Сайт Держдепу

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