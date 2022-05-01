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Российские диверсанты могут прорываться в тыл Украины под видом волонтеров, - глава Луганской ОВА

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Можно очидать от них чего-угодно

Российские диверсанты могут прорываться в тыл Украины под видом волонтеров, - глава Луганской ОВА

Фото: Луганська ОДА (ОВА)

UA-Футбол
Новина українською

Руководитель луганской ОВА Сергей Гайдай распространил информацию об очередном коварном плане россиян. Теперь враг рассматривает возможность прорыва в тыл Украины под видом волонтеров.

"Я думаю, что они где-то поотжимают-выкрадут у гражданских на оккупированных территориях автомобили, возможно, микроавтобусы с наклейками "Волонтеры" и будут пытаться проехать наши блокпосты, чтобы их расстрелять. Или будут заходить вглубь, там передвигаться, или сливать информацию, или вредить тем, что будут убивать наших ребят", - цитирует Гайдая "Укринформ".

Чиновник отметил, что для таких провокаций россияне могут использовать автобус с надписью "Школьный". Такой накануне пропал в Попасной, где россияне обстреляли эвакуационный конвой и гуманитарную помощь.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Укрінформ

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