Российские диверсанты могут прорываться в тыл Украины под видом волонтеров, - глава Луганской ОВА

Руководитель луганской ОВА Сергей Гайдай распространил информацию об очередном коварном плане россиян. Теперь враг рассматривает возможность прорыва в тыл Украины под видом волонтеров.

"Я думаю, что они где-то поотжимают-выкрадут у гражданских на оккупированных территориях автомобили, возможно, микроавтобусы с наклейками "Волонтеры" и будут пытаться проехать наши блокпосты, чтобы их расстрелять. Или будут заходить вглубь, там передвигаться, или сливать информацию, или вредить тем, что будут убивать наших ребят", - цитирует Гайдая "Укринформ".

Чиновник отметил, что для таких провокаций россияне могут использовать автобус с надписью "Школьный". Такой накануне пропал в Попасной, где россияне обстреляли эвакуационный конвой и гуманитарную помощь.