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Девять воздушных целей за сутки. ВСУ продолжают защищать украинское небо от россиян

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Враг не пройдет

Девять воздушных целей за сутки. ВСУ продолжают защищать украинское небо от россиян

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Командование воздушных сил ВСУ информирует о достижениях на фронте за последние сутки, 30-го апреля.

Было обезврежено девять воздушных целей россиян:

  • два самолета (штурмовики Су-25);
  • семь БпЛА (ОТР).

Отдельно о воздушных силах проинформировал в утренней сводке и Генштаб ВСУ:

"За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны поражены девять воздушных целей: два самолета Су-25 и семь БпЛА".

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В статье: война с Россией
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