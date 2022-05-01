Девять воздушных целей за сутки. ВСУ продолжают защищать украинское небо от россиян
Враг не пройдет
Getty Images / Global Images Ukraine
Командование воздушных сил ВСУ информирует о достижениях на фронте за последние сутки, 30-го апреля.
Было обезврежено девять воздушных целей россиян:
- два самолета (штурмовики Су-25);
- семь БпЛА (ОТР).
Отдельно о воздушных силах проинформировал в утренней сводке и Генштаб ВСУ:
"За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны поражены девять воздушных целей: два самолета Су-25 и семь БпЛА".
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