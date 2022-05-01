  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Бущан: Мы сделаем все, чтобы попасть на ЧМ-2022
В тренде

Бущан: Мы сделаем все, чтобы попасть на ЧМ-2022

Общие новости
(1 голосов)

Голкипер обещает приложить все усилия

Бущан: Мы сделаем все, чтобы попасть на ЧМ-2022

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Вратарь "Динамо" Георгий Бущан рассказал, что решение о заблаговременном завершении сезона в УПЛ его не беспокоит:

"В каждой стране нас встречали хорошо и с уважением к Украине. Это очень приятно. Мы все ждем нашей победы. Очень благодарны ВСУ и терробороне. Каждый день есть внутренняя тревога, но мы уверены в нашей победе.

Досрочное завершение сезона? Если честно, то мне все равно, как оно закончилось.

Наша главная цель – чтобы скорей закончилась война. Шансы пройти на ЧМ-2022? Мы сделаем все на поле победы. С положительными эмоциями отправимся в сборную, мы увидим ребят и тренерский штаб", – сказал Бущан.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Георгий Бущан Динамо (Загреб) Динамо (Киев) война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде