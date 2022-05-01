Бущан: Мы сделаем все, чтобы попасть на ЧМ-2022
Голкипер обещает приложить все усилия
Фото: ФК Динамо
Вратарь "Динамо" Георгий Бущан рассказал, что решение о заблаговременном завершении сезона в УПЛ его не беспокоит:
"В каждой стране нас встречали хорошо и с уважением к Украине. Это очень приятно. Мы все ждем нашей победы. Очень благодарны ВСУ и терробороне. Каждый день есть внутренняя тревога, но мы уверены в нашей победе.
Досрочное завершение сезона? Если честно, то мне все равно, как оно закончилось.
Наша главная цель – чтобы скорей закончилась война. Шансы пройти на ЧМ-2022? Мы сделаем все на поле победы. С положительными эмоциями отправимся в сборную, мы увидим ребят и тренерский штаб", – сказал Бущан.
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