Бущан: Мы сделаем все, чтобы попасть на ЧМ-2022

Вратарь "Динамо" Георгий Бущан рассказал, что решение о заблаговременном завершении сезона в УПЛ его не беспокоит:

"В каждой стране нас встречали хорошо и с уважением к Украине. Это очень приятно. Мы все ждем нашей победы. Очень благодарны ВСУ и терробороне. Каждый день есть внутренняя тревога, но мы уверены в нашей победе.

Досрочное завершение сезона? Если честно, то мне все равно, как оно закончилось.

Наша главная цель – чтобы скорей закончилась война. Шансы пройти на ЧМ-2022? Мы сделаем все на поле победы. С положительными эмоциями отправимся в сборную, мы увидим ребят и тренерский штаб", – сказал Бущан.