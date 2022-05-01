Еще один высокопоставленный чиновник из США. Зеленский в Киеве встретился со спикером Палаты представителей Конгресса
Поддержка чувствуется
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский на своих официальных страницах в соцсетях сообщил о встрече с очередным высокопоставленным чиновником из США. В этот раз Киев посетил спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
"Соединенные Штаты являются лидером мощной поддержки Украины в борьбе с агрессией РФ. Спасибо, что помогаете защищать суверенитет и территориальную целостность нашего государства", – говорится в сообщении.
Напомним, что ранее в Украину, которая воюет с россией, состоялся визит министра Обороны США Ллойда Остина и Госсекретаря США Энтони Блинкена.
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