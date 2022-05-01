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Еще один высокопоставленный чиновник из США. Зеленский в Киеве встретился со спикером Палаты представителей Конгресса

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Еще один высокопоставленный чиновник из США. Зеленский в Киеве встретился со спикером Палаты представителей Конгресса

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Президент Украины Владимир Зеленский на своих официальных страницах в соцсетях сообщил о встрече с очередным высокопоставленным чиновником из США. В этот раз Киев посетил спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

"Соединенные Штаты являются лидером мощной поддержки Украины в борьбе с агрессией РФ. Спасибо, что помогаете защищать суверенитет и территориальную целостность нашего государства", – говорится в сообщении.

Напомним, что ранее в Украину, которая воюет с россией, состоялся визит министра Обороны США Ллойда Остина и Госсекретаря США Энтони Блинкена.

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В статье: война с Россией
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