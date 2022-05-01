В Одессе и Николаеве раздались взрывы. Уже есть комментарии должностных лиц
Россияне не перестают уничтожать Украину
фото з відкритих джерел
Сегодня, первого мая, раздались взрывы в Николаеве и Одессе.
Уже есть комментарии должностных лиц – Виталия Кима (глава Николаевской ОВА) и Сергея Братчука (глава Одесской ОВА).
"Оккупанты против украинских удобрений. Селитра/нитромофоска. Воздух чист", - написал Ким. Очевидно, россияне попали снарядом в состав минеральных удобрений.
Сергей Братчук, глава Одесской ОВА, сообщил о том, что взрывы в Одессе – работа системы ПВО.
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