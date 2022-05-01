Из-за санкций россия пытается производить военную продукцию в странах ОДКБ, - ГУР МО
Ограничения жестко бьют по ОПК агрессора
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РФ пытается привлечь другие страны для минимизации разрушительных последствий экономических санкций. Об этом сообщает ГУР МО Украины.
В частности, по данным военной разведки Украины, РФ планирует организовать в странах ОДКБ производство составных частей для российской продукции военного и двойного назначения.
"Под влиянием международных экономических санкций, экономика россии уже ощутимо деградирует. Особенно страдают отрасли зависящие от технологий и комплектующих иностранного производства. Во избежание санкционных ограничений россия, имея тесные взаимосвязи в рамках экономических и других союзов и объединений, пытается привлечь третьи страны", – заявляют в разведке.
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