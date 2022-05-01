Из-за санкций россия пытается производить военную продукцию в странах ОДКБ, - ГУР МО

РФ пытается привлечь другие страны для минимизации разрушительных последствий экономических санкций. Об этом сообщает ГУР МО Украины.

В частности, по данным военной разведки Украины, РФ планирует организовать в странах ОДКБ производство составных частей для российской продукции военного и двойного назначения.