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Из-за санкций россия пытается производить военную продукцию в странах ОДКБ, - ГУР МО

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Ограничения жестко бьют по ОПК агрессора

Из-за санкций россия пытается производить военную продукцию в странах ОДКБ, - ГУР МО

фото - reuters

Новина українською

РФ пытается привлечь другие страны для минимизации разрушительных последствий экономических санкций. Об этом сообщает ГУР МО Украины.

В частности, по данным военной разведки Украины, РФ планирует организовать в странах ОДКБ производство составных частей для российской продукции военного и двойного назначения.

"Под влиянием международных экономических санкций, экономика россии уже ощутимо деградирует. Особенно страдают отрасли зависящие от технологий и комплектующих иностранного производства. Во избежание санкционных ограничений россия, имея тесные взаимосвязи в рамках экономических и других союзов и объединений, пытается привлечь третьи страны", – заявляют в разведке.

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В статье: война с Россией ГУР
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