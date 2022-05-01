Россия готовится к длительной оккупации Херсона

Заявления о "невозможности" возвращения Украине временно захваченного Херсона и перехода с гривни на рубль могут свидетельствовать о намерении россии оказать сильное влияние на Херсон в долгосрочной перспективе. Об этом сообщило министерство обороны Великобритании.

После захвата Херсона россия пыталась легитимизировать свой контроль над городом и прилегающими территориями путем установления пророссийской администрации.

Недавние заявления этой администрации включают в себя объявление возвращения под контроль Украины "невозможным" и объявление о четырехмесячном переходе валюты с украинской гривни на российский рубль. Сегодня в Херсоне должны использовать российский рубль.

По мнению британцев, длительный контроль над Херсоном и его транспортными сообщениями повысит способность россии поддерживать продвижение на север и запад и улучшит безопасность российского контроля над Крымом.